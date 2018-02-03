Трамп заявил, что СМИ не пишут о росте его рейтинга

ТАСС, 3 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ отказываются сообщать о росте уровня одобрения его деятельности на посту главы государства, зафиксированного исследовательской службой Rasmussen Reports.

"Rasmussen только что объявила, что мой рейтинг одобрения подскочил до 49%. Этот показатель гораздо лучше того, который я получил, одержав победу на выборах, и выше, чем у определенных "священных коров", - написал Трамп на своей личной странице в Twitter, добавив, что его популярность растет и по результатам других опросов. "Почему же тогда СМИ отказываются писать об этом?" - задался вопросом глава Белого дома.

Согласно опубликованному в пятницу опросу Rasmussen Reports, 49% принявших в нем участие оценивают деятельность лидера США положительно. Это самый высокий показатель с 7 марта 2017 года. В сообщении службы указывается, что популярность Трампа выросла после его ежегодного обращения к Конгрессу США в минувший вторник. Такой же процент респондентов деятельность президента не одобряет.