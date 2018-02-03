СМИ: на митинг в поддержку идей националистов на Корсике вышли более 22 тыс. человек

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Манифестация на Корсике в поддержку требований, которые выдвигают националисты центральным властям Франции, собрала от 22 до 25 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные организаторов митинга, состоявшегося в субботу в городе Аяччо.

Демонстрация, организованная за три дня до визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Корсику по призыву националистов, началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Ее участники прошли по улицам города, держа в руках транспарант с надписью "Демократия и уважение к корсиканскому народу". На спинах некоторых из них были прикреплены плакаты, на которых было написано: "Демократия". Многие демонстранты также несли флаги острова.

"Мы рады тому, что корсиканский народ ответил на наш призыв, - сказал председатель Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони. - Я считаю, что и дальше люди мобилизуются для того, чтобы поддержать нас своими голосами". В свою очередь лидер блока "За Корсику" Жиль Симеони подчеркнул, что манифестация стала "сильным посланием, которое было направлено корсиканцами".

Акция продлилась приблизительно 1,5 часа и прошла без инцидентов. По оценкам местной префектуры, в ней приняли участие около шести тысяч человек.

Требования националистов

Ранее Таламони сообщил, что корсиканские националисты намерены начать переговоры с Парижем относительно статуса автономии острова. Еще до выборов в региональную Ассамблею, состоявшихся 10 декабря, с целью получения максимально широкой поддержки избирателей они смягчили свою позицию и выступают на данном этапе не за отделение Корсики от Франции, а за обретение ею статуса широкой автономии.

Они также выдвигают в отношении центральных властей Франции требование внести целый ряд изменений в конституцию, в частности, признать корсиканский язык на острове официальным наряду с французским, а также ввести статус местного жителя (резидента) для пресечения спекуляции недвижимостью.

Коалиция корсиканских националистов "За Корсику", в которую входят как сторонники расширенной автономии острова, так и политики, выступающие за ее независимость от Франции, одержала убедительную победу на выборах в региональную Ассамблею. Получив во втором туре выборов 56,5% голосов, она практически подавила собой представителей остальных партий, включая и "Республику на марше" Эмманюэля Макрона.