На Кипре пройдет второй тур президентских выборов

НИКОСИЯ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Второй тур президентских выборов, по итогам которого будет определен новый глава государства, пройдет в воскресенье в Республике Кипр. За президентское кресло будут бороться 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Первый тур состоялся 28 января. Ни один из кандидатов не сумел преодолеть 50-процентный барьер.

Во второй тур вышли действующий президент Кипра Никос Анастасиадис, который набрал 35,5% голосов, и кандидат, поддерживаемый оппозиционной Прогрессивной партией трудового народа Кипра (АКЭЛ), Ставрос Малас. За него проголосовали 30,25% пришедших на выборы избирателей. Эта же пара политиков боролась за пост главы государства во втором туре предыдущих президентских выборов в 2013 году, на которых победил Анастасиадис, набрав 57,47% голосов.

Прогнозы политологов

Прогнозы ведущих местных политологов, а также многочисленные исследования общественного мнения, проведенные до первого тура голосования, свидетельствовали о том, что популярность Анастасиадиса значительно выше, чем у Маласа. Однако, как подчеркивают эксперты, результат первого тура продемонстрировал несущественную разницу между двумя кандидатами.

Главный вопрос последнего этапа президентской гонки - кого из кандидатов поддержат сторонники не прошедшего во второй тур лидера Демократической партии Николаса Пападопулоса, которому удалось набрать в первом туре 25,74% голосов (третье место). Он уже объявил, что не собирается поддерживать кого-либо из кандидатов на пост главы государства, но не стал призывать своих сторонников полностью отказаться от голосования во втором туре.

Предвыборная тишина

В полночь 2 февраля на Кипре вновь наступила "предвыборная тишина", которая продлится до окончания голосования. В это время в стране запрещены любые политические дебаты, встречи с избирателями, агитация или иные действия, которые могут рассматриваться как агитационные. По словам главы Кипрской избирательной комиссии Кипроса Киприану, ожидается, что предварительные результаты голосования будут объявлены в воскресенье уже около 18:30 по местному времени (19:30 мск), а окончательные результаты возможно станут известны уже к 19:30 по местному времени (20:30 мск).

На самом острове планируется открыть более 1 тыс. избирательных участков, еще 38 избирательных участков откроются за пределами страны. 15 из 38 избирательных участков будут работать в Греции: в Афинах, Салониках, Волосе, Ираклионе, на острове Крит. 10 участков откроются в Великобритании (в Лондоне, Глазго, Манчестере, Лидсе, Бирмингеме и Бристоле), по одному - в Берлине, Вене, Брюсселе, Париже, Праге, Софии, Стокгольме и Гааге.

Условия участия в выборах

Кандидатом в президенты Республики Кипр может стать гражданин страны, достигший 35 лет. Каждый кандидат должен оплатить взнос в размере €2 тыс. и предоставить 101 подпись в свою поддержку, одна из которых предлагает кандидата, другие 100 его поддерживают.

Правом голоса на предстоящих президентских выборах обладают приблизительно 550 тыс. граждан Республики Кипр, достигших 18 лет. Избирательные участки на Кипре откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск). С 12:00 до 13:00 (13:00 - 14:00 мск) участки будут закрыты на перерыв. Избирательное законодательство Кипра предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере до €341 для тех граждан, которые умышленно регулярно уклоняются от голосования на выборах.

По данным кипрского Избиркома, в первом туре проголосовали более 71% избирателей, в то время как на предыдущих выборах, в 2013 году, этот показатель составил более 83%. Как ожидается, во втором туре президентской гонки число проголосовавших может снизиться, в первую очередь за счет тех, кто не готов поддержать кого-либо из двух кандидатов.