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Палестинец погиб в результате рейда израильских военных на Западном берегу Иордана

Международная панорама
4 февраля, 2:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Сообщается, что причиной смерти стало ранение в голову

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ТАСС, 4 февраля. Палестинец застрелен во время спецоперации израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины на своей странице в Twitter.

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"В Дженине скончался 19-летний Ахмед Самир Абу Обейд. Причиной его смерти стало серьезное ранение головы", - говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, израильские военные проводили в населенном пункте Буркин операцию по поиску лиц, которые могут быть причастны к убийству раввина Разиэля Шеваха, погибшего в начале января. Военнослужащие преследовали нескольких подозреваемых, когда около 200 местных жителей начали забрасывать их транспорт камнями, после чего раздался выстрел.

10 января Израиль начал переброску дополнительных силы в северную часть Западного берега реки Иордан после убийства 9 января раввина Шеваха на шоссе в районе Наблуса. 35-летний раввин был отцом шестерых детей. 18 января солдаты Армии обороны Израиля застрелили в городе Дженин вооруженного палестинца, подозреваемого в убийстве раввина.

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