Палестинец погиб в результате рейда израильских военных на Западном берегу Иордана

ТАСС, 4 февраля. Палестинец застрелен во время спецоперации израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины на своей странице в Twitter.

"В Дженине скончался 19-летний Ахмед Самир Абу Обейд. Причиной его смерти стало серьезное ранение головы", - говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, израильские военные проводили в населенном пункте Буркин операцию по поиску лиц, которые могут быть причастны к убийству раввина Разиэля Шеваха, погибшего в начале января. Военнослужащие преследовали нескольких подозреваемых, когда около 200 местных жителей начали забрасывать их транспорт камнями, после чего раздался выстрел.

10 января Израиль начал переброску дополнительных силы в северную часть Западного берега реки Иордан после убийства 9 января раввина Шеваха на шоссе в районе Наблуса. 35-летний раввин был отцом шестерых детей. 18 января солдаты Армии обороны Израиля застрелили в городе Дженин вооруженного палестинца, подозреваемого в убийстве раввина.