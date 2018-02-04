Японские депутаты проведут учения на случай срабатывания системы оповещения J-Alert

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты Японии проведут учения на случай срабатывания системы экстренного оповещения J-Alert, с помощью которой, в частности, население северо-востока страны в прошлом году предупреждали о запусках баллистических ракет КНДР. Как сообщил в воскресенье телеканал NHK, в настоящее время прорабатываются детали этой тренировки.

Учения, сценарий которых предполагает оповещение населения о ракетной атаке через J-Alert, периодически проводятся в различных районах Японии, недавно они прошли в Токио. В этих условиях руководство парламента приняло решение, что и депутатам следует отработать действия по эвакуации в случае срабатывания системы оповещения.

Как ожидается, учения будут проводиться для всех 465 членов нижней палаты парламента, а также для сотрудников учреждения и обычных посетителей, которым иногда разрешается побывать внутри здания. По предполагаемому сценарию, сигнал J-Alert поступит во время пленарной сессии нижней палаты, после чего все должны будут покинуть помещение.

Сам парламент, как отмечают эксперты, - это достаточно прочное железобетонное здание. Угрозу в случае реального происшествия, как считают специалисты, несет одна из самых красивых частей парламентского зала заседаний - витражный потолок, который при непредвиденных обстоятельствах может обрушиться и порезать людей осколками стекла.

В прошлом году в японском парламенте уже проходили учения на случай сильного землетрясения. Тогда все депутаты надели специальные складные шлемы, однако не покидали при этом своих мест. Учения с применением системы J-Alert предполагают эвакуацию из зала заседаний.

Система J-Alert наряду с похожей Em-Net предназначена для экстренного оповещения населения об угрозах национальной безопасности страны, в том числе о мощных землетрясениях, цунами, извержениях вулканов, критических изменениях погодных условий, а также о запусках баллистических ракет, терактах и так далее. В случае ее срабатывания японские телеканалы в полуавтоматическом режиме выводят в прямой эфир данные, поступающие от правительства по этому каналу связи. Люди, находящиеся в зоне, на которую распространяется оповещение, получают на свои мобильные телефоны сообщения об угрозе, а на улицах уведомление транслируют установленные на столбах и зданиях громкоговорители.