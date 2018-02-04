Трамп сожалеет, что в США говорят только о России

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Доходы американцев начали расти, создаются рабочие места, но в США предпочитают обсуждать так называемое вмешательство России в выборы 2016 года. На это 3 февраля вечером в Twitter посетовал американский президент Дональд Трамп.

"Превосходные показатели по рабочим местам, и, наконец, спустя многие годы растут зарплаты. И никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что спустя длившихся год поисков не было выявлено никакого сговора!" - написал он.

Great jobs numbers and finally, after many years, rising wages- and nobody even talks about them. Only Russia, Russia, Russia, despite the fact that, after a year of looking, there is No Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 February 2018

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР, аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Россия также много раз опровергала это утверждение.