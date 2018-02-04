СМИ: Абэ попросит Сеул и Вашингтон после Олимпиады возобновить учения с прежней силой

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен попросить США и Республику Корея после Олимпиады в Пхёнчхане возобновить военные учения, не сокращая при этом их масштабов. Как сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на источники, эту тему он намерен поднять, в частности, во время переговоров с американским вице-президентом Майклом Пенсом в ходе его визита в Токио с 6 по 8 февраля.

Японская сторона считает необходимым возобновление таких масштабных военных маневров, чтобы продолжать оказывать давление на КНДР и заставить ее в конце концов отказаться от своей ракетно-ядерной программы. По данным источников агентства, Япония и США сходятся во мнениях по этому вопросу, поэтому Абэ и Пенс намерены донести эту точку зрения до президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на встрече в Пхёнчхане.

В начале 2018 года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление и стороны договорились об участии КНДР в Олимпиаде. После этого Республика Корея и США перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

Как опасаются местные наблюдатели, возобновление американско-южнокорейских учений может привести к провокациям со стороны Пхеньяна, как традиционно называют северокорейские ракетные и ядерные испытания. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо уже отправил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием отреагировать на "опасные игры" США на Корейском полуострове, которые, по его мнению, могут привести к ядерной катастрофе мирового масштаба. Он указал в письме, в частности, на то, что Вашингтон стягивает в район Корейского полуострова вооружения, и на планы США возобновить учения, которые, по его словам, каждый раз подвергают мир и безопасность серьезной угрозе.

Япония традиционно занимает жесткую позицию по вопросу КНДР, считает, что "диалог ради диалога" не имеет смысла, и настаивает на необходимости максимального давления на Пхеньян, чтобы заставить его изменить свою политику. С опасениями в Токио относятся и к "олимпийскому" потеплению между КНДР и Республикой Корея, а также призывают не поддаваться "улыбчивой дипломатии" КНДР. Как писали СМИ, в Токио считают, что КНДР, пойдя на переговоры с Югом, просто выигрывает время и пытается посеять рознь между Республикой Корея, Японией и США.