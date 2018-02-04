Организация освобождения Палестины призвала власти отказаться от связей с Израилем

ТАСС, 4 февраля. Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал палестинское правительство прекратить сотрудничество с Израилем во всех сферах. Заявление комитета опубликовано в субботу по итогам заседания во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Исполком требует от правительства "начать подготовку проектов по разрыву отношений с занимающимися оккупацией властями Израиля по вопросам политики, безопасности и управления", цитирует текст резолюции агентство Wafa.

Кроме того, ООП намерена обратиться в Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею ООН и Международный уголовный суд, чтобы оспорить действия Израиля и начать расследование относительно "израильских поселений, расовой дискриминации и этнических чисток в Иерусалиме и рядом с ним, в долине реки Иордан и к югу от Хеврона". Организация объявила также о создании специального комитета, который будет следить за исполнением резолюций Центрального совета ООП и решением о приостановке признания Израиля в качестве государства, принятого в январе, в том числе.

16 января Центральный совет уполномочил Исполком ООП "приостановить признание Израиля в качестве государства до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит решение о включении Восточного Иерусалима в границы израильской столицы и не прекратит строительство [еврейских] поселений".

ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями Национального совета Палестины (парламент в изгнании).

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и переносе американского посольства в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.