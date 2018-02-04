Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организация освобождения Палестины призвала власти отказаться от связей с Израилем

Международная панорама
4 февраля, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Исполком требует от правительства "начать подготовку проектов по разрыву отношений с занимающимися оккупацией властями Израиля по вопросам политики, безопасности и управления", сообщает агентство Wafa

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Nasser Ishtayeh

ТАСС, 4 февраля. Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал палестинское правительство прекратить сотрудничество с Израилем во всех сферах. Заявление комитета опубликовано в субботу по итогам заседания во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Смотрите также

Посол Израиля: с нынешним руководством Палестины вряд ли удастся достичь урегулирования

Трамп: США не будут поддерживать Палестину, пока она не договорится о мире с Израилем

Лавров заявил о готовности главы Палестины к встрече с премьер-министром Израиля

Исполком требует от правительства "начать подготовку проектов по разрыву отношений с занимающимися оккупацией властями Израиля по вопросам политики, безопасности и управления", цитирует текст резолюции агентство Wafa.

Кроме того, ООП намерена обратиться в Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею ООН и Международный уголовный суд, чтобы оспорить действия Израиля и начать расследование относительно "израильских поселений, расовой дискриминации и этнических чисток в Иерусалиме и рядом с ним, в долине реки Иордан и к югу от Хеврона". Организация объявила также о создании специального комитета, который будет следить за исполнением резолюций Центрального совета ООП и решением о приостановке признания Израиля в качестве государства, принятого в январе, в том числе.

16 января Центральный совет уполномочил Исполком ООП "приостановить признание Израиля в качестве государства до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит решение о включении Восточного Иерусалима в границы израильской столицы и не прекратит строительство [еврейских] поселений".

ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями Национального совета Палестины (парламент в изгнании).

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и переносе американского посольства в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Аббас, Махмуд
Страны
Израиль Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
5
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Welcome Home, или Возвращение на Родину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама