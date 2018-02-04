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Times: Мэй могут сместить с поста, если Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС

Международная панорама
4 февраля, 12:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, февраля. /ТАСС

Главой правительства, по данным издания, в этом случае станет министр иностранных дел страны Борис Джонсон

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ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может быть смещена со своего поста, если продолжит следовать планам по сохранению страны в таможенном союзе с ЕС после Brexit. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

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По данным издания, евроскептики из правящей Консервативной партии связались с главой МИД Борисом Джонсоном и договорились, что в случае вынужденного ухода Мэй министр охраны окружающей Майкл Гоув станет заместителем премьер-министра, а ярый сторонник Brexit депутат Джейкоб Рис-Могг возглавит министерство финансов. Сам Джонсон при таком развитии событий сможет занять пост главы британского правительства. При этом он подтвердил одному из заговорщиков, что будет готов к будущей лидерской гонке.

Один из членов кабинета министров, в свою очередь, сообщил депутатам, что министр внешней торговли Лиам Фокс подаст в отставку, если Лондон согласует с Брюсселем условия таможенного союза, отмечает The Sunday Times. "Премьер-министру необходимо понимать, что мы можем вернуть контроль. Если она будет упорно продолжать с этим планом о таможенном союзе, мы сможем избавиться от нее, у нас есть кворум, который гарантирует, что один из нас придет ей на смену", - сказал высокопоставленный источник газеты из лагеря евроскептиков.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года, после чего и наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис
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