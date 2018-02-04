В Коста-Рике началось голосование на всеобщих выборах

ТАСС, 4 февраля. Президентские и парламентские выборы начались в воскресенье в Коста-Рике. Участки для голосования открылись на всей территории республики в 06:00 по местному времени (15:00 мск), исполнить свой гражданский долг приглашены более 3,3 млн избирателей.

В число основных претендентов на высший государственный пост входят Фабрисио Альварадо от партии "Национальное возрождение", выступающий в защиту традиционных ценностей, Антонио Альварес Десанти, представляющий партию "Национальное освобождение", и Карлос Альварадо от правящей партии "Гражданское действие".

Для победы в первом туре один из кандидатов должен будет заручиться поддержкой более 40% проголосовавших. В противном случае 1 апреля состоится второй тур, по итогам которого и станет известно имя нового главы государства. Его проведение весьма вероятно, так как всего за четыре дня до выборов порядка 36% избирателей не определились со своими предпочтениями.

Верховный избирательный трибунал Коста-Рики гарантировал максимальную прозрачность процесса выборов. Участки закроются в 18:00 по местному времени (03:00 понедельника мск).