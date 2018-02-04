Израиль легализует поселенческий форпост на Западном берегу после убийства там раввина

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Израиля легализует статус незаконного поселенческого форпоста Хават-Гилад на Западном берегу реки Иордан в ответ на убийство 9 января его жителя раввина Разиэля Шеваха. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня правительство определит статус [поселения] Хават-Гилад, чтобы обеспечить там продолжение нормальной жизни", - сказал глава израильского кабмина, чьи высказывания распространила в воскресенье его канцелярия.

Нетаньяху сообщил, что власти Израиля в ответ на убийство раввина действуют в двух направлениях. "Первое - привлечение к суду. Вчера наши силы продолжили действия по поимке последних из убийц раввина Шеваха и их пособников. Мы не успокоимся, пока не привлечем их к суду, и мы будем судить их всех", - заявил глава кабмина.

Вторым направлением премьер назвал укрепление поселенческого движения. "Тот, кто думал, что гнусное убийство жителя Хават-Гилада, отца шестерых детей, сломит наш дух и заставит опустить руки, сильно ошибся", - отметил Нетаньяху.

9 января на шоссе в районе Наблуса (крупный город на Западном берегу реки Иордан) неизвестные открыли огонь по израильскому автомобилю. В результате был убит житель поселения Хават-Гилад 35-летний раввин Разиэль Шевах, отец шестерых детей. Начавшаяся в сентябре 2015 года в зоне палестино-израильского противостояния волна насилия получила новый импульс после признания 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства.

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана считается одним из препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа. В конце августа 2017 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство продолжит строить и развивать поселения на Западном берегу Иордана.