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Израиль легализует поселенческий форпост на Западном берегу после убийства там раввина

Международная панорама
4 февраля, 15:14 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 4, февраля. /ТАСС

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал, что власти Израиля привлекут к суду виновных в убийстве

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Израиля легализует статус незаконного поселенческого форпоста Хават-Гилад на Западном берегу реки Иордан в ответ на убийство 9 января его жителя раввина Разиэля Шеваха. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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"Сегодня правительство определит статус [поселения] Хават-Гилад, чтобы обеспечить там продолжение нормальной жизни", - сказал глава израильского кабмина, чьи высказывания распространила в воскресенье его канцелярия.

Нетаньяху сообщил, что власти Израиля в ответ на убийство раввина действуют в двух направлениях. "Первое - привлечение к суду. Вчера наши силы продолжили действия по поимке последних из убийц раввина Шеваха и их пособников. Мы не успокоимся, пока не привлечем их к суду, и мы будем судить их всех", - заявил глава кабмина.

Вторым направлением премьер назвал укрепление поселенческого движения. "Тот, кто думал, что гнусное убийство жителя Хават-Гилада, отца шестерых детей, сломит наш дух и заставит опустить руки, сильно ошибся", - отметил Нетаньяху.

9 января на шоссе в районе Наблуса (крупный город на Западном берегу реки Иордан) неизвестные открыли огонь по израильскому автомобилю. В результате был убит житель поселения Хават-Гилад 35-летний раввин Разиэль Шевах, отец шестерых детей. Начавшаяся в сентябре 2015 года в зоне палестино-израильского противостояния волна насилия получила новый импульс после признания 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства.

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана считается одним из препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа. В конце августа 2017 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство продолжит строить и развивать поселения на Западном берегу Иордана.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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Нетаньяху, Биньямин
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