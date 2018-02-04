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СМИ: курдские отряды ведут бои с турецкими войсками в районе Джандарис в Сирии

Международная панорама
4 февраля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

По данным Генштаба Турции, с начала операции были убиты 13 военных

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ТАСС, 4 февраля. Бойцы курдских "Сил народной самообороны" (СНС) атаковали в воскресенье позиции турецких войск на холмах Джандарис к северу от города Африн (65 км от Алеппо) и пытаются вернуть их под свой контроль. Как сообщило курдское агентство Firat, отряды СНС ранее выбили противника из населенного пункта Бульбуль, где 48 часов шли ожесточенные бои.

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Ополченцы утверждают, что формирования "Сирийской свободной армии" (ССА), которые участвуют в операции на стороне турецкой армии, понесли потери и вынуждены были отступить.

По информации агентства, Турция перебросила в Африн в воскресенье боевиков из радикальных исламских группировок - "Фейлак аш-Шам" и "Нуреддин аз-Зенги", которые при поддержке турецкой бронетехники наступают сейчас на поселок Раджо на севере Африна.

По данным турецкого Генштаба, с начала операции 20 января "Оливковая ветвь" на севере Сирии вооруженные силы уничтожили 899 террористов, к числу которых Анкара относит бойцов СНС. Потери турецкой армии составили 13 солдат убитыми и 57 ранеными.

В свою очередь глава департамента здравоохранения Африна Анджела Ришо сообщила, что число мирных жителей, погибших в результате авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск, достигло 150 человек. По ее словам, получили ранения еще 298 человек, которым была оказана помощь в больницах. Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети.

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