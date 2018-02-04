ВС Афганистана уничтожили около 100 боевиков за сутки

ТАСС, 4 февраля. По меньшей мере 100 боевиков уничтожены в результате серии спецопераций, проведенных правительственными силами Афганистана за прошедшие сутки. Об этом сообщил в воскресенье афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства национальной обороны исламской республики Давлата Вазири.

Операции были проведены в провинциях Фарьяб, Кандагар, Газни, Нангархар, Гильменд, Майдан, Вардак и Логар. Военным удалось захватить оружие и боеприпасы боевиков.

Информация о погибших или пострадавших со стороны силовиков не приводится.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).