Премьер Грузии обсудит в Брюсселе реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

ТБИЛИСИ, 4 февраля. /ТАСС/. Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили примет участие в заседании Совета по ассоциации Грузия - ЕС, которое пройдет 5 февраля в Брюсселе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

"5 февраля в Брюсселе на заседании Совета по ассоциации Грузия - ЕС будут обсуждены вопросы реализации соглашения об ассоциации Грузии и ЕС, а также соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, - говорится в сообщении. - Будут рассмотрены также вопросы повестки дня ассоциации Грузии с ЕС до 2020 года, сопредседателем заседания со стороны ЕС будет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини". В Брюсселе Квирикашвили и сопровождающие его лица проведут встречу с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём.

По данным пресс-службы, в состав вылетевшей в воскресенье из Тбилиси в Брюссель делегации правительства входят глава МИД Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр экономики Дмитрий Кумсишвили, министр сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. На заседании 5 февраля с речью выступит Квирикашвили, а руководители министерств представят информацию о проведенной работе.

Грузия и ЕС

В июне 2014 года Грузия подписала в Брюсселе соглашение об ассоциации с ЕС. В 2014-2015 годах занимавший на тот момент пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что для евроинтеграции Грузии понадобится порядка 10 лет. В последние годы представители ЕС и государств - членов сообщества либо не называли возможные сроки вступления Грузии в ЕС, либо говорили о 15-20 годах, необходимых для этого. Премьер Квирикашвили не раз заявлял, что "окончательная цель Грузии - стать полноправным членом ЕС".