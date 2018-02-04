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МИД ФРГ: ядерная доктрина США показывает, что запущена спираль гонки атомных вооружений

Международная панорама
4 февраля, 17:07 дата обновления: 4 февраля, 17:27 UTC+3

Глава ведомства Зигмар Габриэль подчеркнул, что решение Вашингтона по ядерному оружию представляет особую опасность для Европы

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БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Новая версия ядерной доктрины США свидетельствует о том, что спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена. Для Европы это представляет особую опасность, заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Решение администрации США по новому тактическому ядерному оружию показывает, что спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена. Как и во времена холодной войны, для нас в Европе это представляет особую угрозу, - приводит его слова германское внешнеполитическое ведомство. - Именно поэтому мы как раз сейчас должны содействовать новым инициативам по разоружению и в области контроля над вооружениями".

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Глава МИД ФРГ указал на то, что ситуация с безопасностью в мире в последние годы существенно изменилась. Он утверждает, что произошла "резкая утрата доверия к России". По словам Габриэля, "есть явные свидетельства того, что она [Россия] наращивает не только традиционные вооружения, но и ядерный арсенал".

"Глобальный миропорядок все чаще ставится под вопрос", - отметил Габриэль, напомнив о том, что ситуация в странах к югу от Евросоюза крайне нестабильна. "На все эти вызовы мы вместе с нашими партнерами должны найти ответы, которые не могут состоять только в наращивании атомного арсенала, - считает министр. - За развитием новых видов ядерного оружия следует наблюдать с тревогой". По его словам, это "посылает неверные сигналы" и таит опасность раскручивания спирали наращивания вооружений.

В этой связи глава МИД Германии призвал к соблюдению существующих соглашений по контролю над вооружениями. "Вместо новых боевых систем нам нужны новые инициативы по разоружению", - подчеркнул он, заверив, что правительство ФРГ приложит все силы, чтобы добиться прогресса в этих усилиях. "Нашей долгосрочной целью должен стать мир без атомного оружия", - заключил министр.

Пентагон в пятницу обнародовал обновленную ядерную доктрину США, в которой отмечается, что Вашингтон распространяет свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств. В Пентагоне указали, что не исключают и возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.

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