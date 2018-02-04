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СМИ: германские социал-демократы и блок ХДС/ХСС продлят на день переговоры о коалиции

Международная панорама
4 февраля, 17:38 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, февраля. /ТАСС

На утверждение соглашения и формирования правительства может уйти несколько недель после завершения переговоров

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БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не смогут завершить коалиционные переговоры о формировании правительства в воскресенье, как было запланировано изначально. Партии продлят консультации до 5 февраля, сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

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Переговоры, как ожидается, продлятся в воскресенье до поздней ночи и продолжатся в понедельник. Пока неизвестно, удастся ли сторонам завершить 5 февраля работу над созданием коалиционного договора.

Ранее представители партий заявили, что готовы продлить переговоры, если потребуется. На утверждение коалиционного соглашения и формирование правительства после этого может уйти еще несколько недель.

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