Роухани указал на двойственность позиции США по ядерному оружию

ТАСС, 4 февраля. Президент Ирана Хасан Роухани считает двойственной позицию Вашингтона по нераспространению ядерного оружия. Об этом сообщило в воскресенье агентство Mehr.

"Американцы считают, что использование оружия массового уничтожения является преступлением против человечности, и подталкивают к уничтожению всего ядерного оружия в мире. Теперь они, как ни странно, участвуют в гонке вооружений, чтобы обновить свой ядерный арсенал для использования его против своих соперников", - цитирует агентство Роухани.

"В подобных условиях действительно ли может страна заявлять, что сейчас настало время для мира, дружбы и мирного сосуществования и поэтому необходимости в обороне не будет?" - задался вопросом президент. Он добавил, что Иран всегда будет нуждаться в усилении обороны от внешних угроз и никогда не будет вести переговоры с кем-либо о своих правах на развитие оборонных возможностей.

"В сегодняшнем мире все всем угрожают. Представляется весьма неестественным, что в ближайшие годы будет достигнута ситуация, когда ни одна страна не будет вести войну против другой", - заявил Роухани. Он подчеркнул необходимость пересмотра обороноспособности страны, чтобы свести к нулю угрозы в отношении иранского народа. По данным агентства Mehr, комментируя обновленную ядерную доктрину США, президент Ирана раскритиковал Вашингтон за то, что США так "бесстыдно" угрожают России ядерным оружием.

Пентагон в пятницу обнародовал обновленную ядерную доктрину США, в которой отмечается, что Вашингтон распространяет свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств. В Пентагоне указали, что не исключают и возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.