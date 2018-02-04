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В возглавляемой США коалиции заявили, что не поставляли ПЗРК союзникам в Сирии

Международная панорама
4 февраля, 18:11 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В субботу боевики "Джебхат ан-Нусры" сбили из зенитного комплекса российский штурмовик, выполнявший облет зоны деэскалации в Идлибе

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ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Возглавляемая США антитеррористическая коалиция не снабжала своих союзников в Сирии зенитными комплексами и не планирует делать это. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС заявил представитель группы стран, чьи силы проводят операцию в Сирии и Ираке.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, в субботу в западной провинции Идлиб боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации. Пилот успел катапультироваться, однако, сообщили в ведомстве, позже был убит в бою с террористами.

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"Нам известно об инциденте, связанном с российским военным самолетом, сбитым рядом с Идлибом в Сирии 3 февраля, - сказал собеседник агентства. - Коалиция не снабжала партнерские силы в Сирии зенитным вооружением и не намерена делать это в будущем". Представитель коалиции отметил, что оружие и другую помощь не получали и курдские формирования в Африне.

"Коалиция работает со своими партнерами - "Силами демократической Сирии" - и через них с целью разгромить ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС). Наши операции географически сфокусированы на продолжающихся боевых действиях против ИГ на востоке Сирии", - резюмировал представитель.

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