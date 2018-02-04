Председатель парламента КНДР возглавит делегацию страны на Олимпиаде в Пхёнчхане

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам возглавит делегацию Пхеньяна на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

По его данным, северокорейская сторона уведомила, что Ким Ён Нам возглавит делегацию в составе трех человек, их будут сопровождать еще 18 человек. Они будут находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.