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На выборах президента Кипра победил Никос Анастасиадис

Международная панорама
4 февраля, 19:15 дата обновления: 4 февраля, 20:40 UTC+3 НИКОСИЯ НИКОСИЯ 4, февраля. /ТАСС

Действующий лидер страны набрал 55,99% голосов

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Президент Кипра Никос Анастасиадис

Президент Кипра Никос Анастасиадис

© Екатерина Штукина/ТАСС

НИКОСИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис побеждает во втором туре президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщил в воскресенье кипрский Избирком.

В соответствии с опубликованной информацией, Анастасиадис набрал 55,99% голосов.

Его соперник, поддерживаемый Прогрессивной партией трудового народа Кипра ("АКЭЛ") - основной оппозиционной партией острова Ставрос Малас, сумел получить только 44,01% голосов избирателей.

Как сообщает бюро прессы и информации Республики Кипр, инаугурация главы государства пройдет позднее в воскресенье на стадионе "Тассос Пападопулос - Элефтериа".

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