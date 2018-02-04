На выборах президента Кипра победил Никос Анастасиадис

НИКОСИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис побеждает во втором туре президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщил в воскресенье кипрский Избирком.

В соответствии с опубликованной информацией, Анастасиадис набрал 55,99% голосов.

Его соперник, поддерживаемый Прогрессивной партией трудового народа Кипра ("АКЭЛ") - основной оппозиционной партией острова Ставрос Малас, сумел получить только 44,01% голосов избирателей.

Как сообщает бюро прессы и информации Республики Кипр, инаугурация главы государства пройдет позднее в воскресенье на стадионе "Тассос Пападопулос - Элефтериа".