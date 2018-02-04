СМИ: власти Ирака включили дочь Саддама Хусейна в список самых разыскиваемых преступников

ТАСС, 4 февраля. Власти Ирака впервые предали огласке список имен самых разыскиваемых преступников. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Sumaria, в перечень вошли 60 человек, в том числе старшая дочь бывшего президента Саддама Хусейна - Рагад, находящаяся в Иордании.

В обнародованном документе содержится информация и обвинения в отношении 28 полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), 12 главарей "Аль-Каиды" (обе запрещены в РФ) и функционеров Партии арабского социалистического возрождения ("Баас", распущена в 2003 году после свержения Саддама Хусейна), в том числе Рагад. При этом среди указанных лиц нет главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, местоположение которого до сих пор не известно.

Как заявил источник телеканала, все перечисленные обвиняемые находятся за пределами Ирака. Вопрос об их экстрадиции будет решаться совместно с Интерполом, утверждает он.