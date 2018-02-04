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СМИ: власти Ирака включили дочь Саддама Хусейна в список самых разыскиваемых преступников

Международная панорама
4 февраля, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

В документе также указаны 28 полевых командиров ИГ и 12 главарей "Аль-Каиды"

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ТАСС, 4 февраля. Власти Ирака впервые предали огласке список имен самых разыскиваемых преступников. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Sumaria, в перечень вошли 60 человек, в том числе старшая дочь бывшего президента Саддама Хусейна - Рагад, находящаяся в Иордании.

В обнародованном документе содержится информация и обвинения в отношении 28 полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), 12 главарей "Аль-Каиды" (обе запрещены в РФ) и функционеров Партии арабского социалистического возрождения ("Баас", распущена в 2003 году после свержения Саддама Хусейна), в том числе Рагад. При этом среди указанных лиц нет главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, местоположение которого до сих пор не известно.

Как заявил источник телеканала, все перечисленные обвиняемые находятся за пределами Ирака. Вопрос об их экстрадиции будет решаться совместно с Интерполом, утверждает он.

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Персоны
Хусейн, Саддам Абу Бакр аль-Багдади
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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