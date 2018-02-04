СМИ: МВД Афганистана разработало новый план обеспечения безопасности в Кабуле

ТАСС, 4 февраля. Министерство внутренних дел Афганистана завершило разработку нового плана по усилению мер обеспечения безопасности в столице страны Кабул. Об этом сообщил в воскресенье заместитель пресс-секретаря МВД исламской республики Нусрат Рахими, передает афганский телеканал Tolo News.

"Был подготовлен комплексный план по усилению безопасности в Кабуле, который был согласован с президентом, - указал он. - Новый план охватывает все аспекты безопасности в столице". Как отмечает Tolo News, отдельное внимание в документе уделяется уязвимым местам в обеспечении безопасности в городе, которые были выявлены в ходе последних совершенных здесь атак.

"Силы безопасности использовали свой опыт, чтобы найти способы предотвращения инцидентов, которые, по их мнению, могут произойти в будущем", - пояснил телеканалу глава парламентской комиссии по внутренней безопасности Мирдад Ниджраби.

По оценкам ряда депутатов, которые приводит Tolo News, новый план по обеспечению безопасности будет эффективным только в том случае, если он будет реализован полностью и если силы безопасности будут лучше оснащены, а также в случае проведения необходимых реформ в учреждениях госбезопасности. "Мы должны иметь сканеры на всех въездах в Кабул, а также мы должны провести реформы в полицейских участках и департаментах безопасности", - указал депутат афганского парламента Сайед Икрам Афзали.

27 января смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину скорой помощи вблизи правительственного квартала в столице Афганистана. Взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. 20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель "Интерконтиненталь". По данным МВД, жертвами атаки стали 14 иностранцев и четверо афганцев.

Ответственность за обе вылазки взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).