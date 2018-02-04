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Двое турецких военнослужащих погибли во время операции на севере Сирии

Международная панорама
4 февраля, 21:50 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 4, февраля. /ТАСС

Ранения получили пятеро военных

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АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Двое турецких военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в воскресенье при проведении операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении Генштаба ВС Турции.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" 4 февраля 2018 года погибли два наших солдата, еще пятеро получили ранения во время боевых действий против террористов из Рабочей партии Курдистана, отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), партии "Демократический союз" (ДС) и боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, ранее в воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о том, что турецкие военные "уничтожили в сирийском Африне 538 целей и нейтрализовали 935 террористов".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в регионе Африн, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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