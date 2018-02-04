Тиллерсон в Аргентине обсудил присутствие "Хезболлах" в Западном полушарии

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Аргентину обсудил с властями страны совместную борьбу с международными преступными организациями, а также присутствие в странах Западного полушария представителей ливанской партии "Хезболлах".

"Мы говорили сегодня о всех причинах, по которым мы должны вместе действовать против трансграничных преступных организаций, которые занимаются наркоторговлей, торговлей людьми, контрабандой, отмыванием денег. Потому что мы видим связи [этих преступных группировок] с финансированием террористических организаций", - сказал в воскресенье глава Госдепа на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и по делам религий Аргентины Хорхе Фори.

"И мы отдельно обсудили присутствие ливанской "Хезболлах" в этом полушарии, которая собирает средства, очевидно, для поддержки своей террористической активности", - добавил Тиллерсон, отметив, что США и Аргентина разделяют необходимость бороться с такими проявлениями.