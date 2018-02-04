Армия Египта отрицает участие Израиля в военных операциях на Синае

КАИР, 4 февраля. /ТАСС/. Армия Египта отрицает участие Израиля в военных операциях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на Синайском полуострове. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении командования египетских ВС.

"Египетские вооруженные силы несут всю полноту ответственности за проведение антитеррористических операций на Синае, которые осуществляются в определенных районах полуострова, что предусмотрено законом, совместно с МВД", - указал официальный представитель армии полковник Тамер ар-Рифаи. Он опроверг сведения газеты The New York Times об участии Израиля в координации с Каиром в операциях против ИГ на Синае, подчеркнув, что они "неверные и не соответствуют действительности".

Ранее издание со ссылкой на британские и американские источники сообщило, что с конца 2015 года израильские беспилотники, вертолеты и истребители без опознавательных знаков участвовали в секретной операции, нанеся за это время свыше 100 воздушных ударов по базам террористов. По данным газеты, это сыграло решающую роль в восстановлении египетской армией контроля над территорией.