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Глава МИД Ирана примет участие в конференции по восстановлению Ирака в Кувейте

Международная панорама
4 февраля, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Иракское руководство рассчитывает собрать в ходе форума $100 млрд на восстановление разрушенных городов

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ТАСС, 4 февраля. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие в работе конференции по восстановлению Ирака, которая пройдет в текущем месяце в Кувейте. Об этом сообщил в воскресенье агентству IRNA посол Исламской Республики в Багдаде Ирадж Масджеди.

"Иран был на стороне Ирака на этапе противостояния [террористической] группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и поддержит правительство и народ Ирака на этапе восстановления, - сказал дипломат. - Глава МИД [Зариф] примет участие в конференции, как и крупные иранские компании".

Международная конференция по восстановлению Ирака пройдет в Эль-Кувейте с 12 по 14 февраля. В ней примут участие представители 70 государств, Всемирного банка, ООН, гуманитарных организаций и бизнес-кругов. Иракское руководство рассчитывает, что в ходе форума удастся собрать $100 млрд, необходимых для отстройки разрушенных городов и возвращения иракцев, которые бежали из районов, подконтрольных ИГ. Также среди заявленных целей привлечение инвестиций в иракскую экономику, для чего в Багдаде подготовили более 150 различных проектов.

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