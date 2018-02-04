Никос Анастасиадис победил на президентских выборах на Кипре, набрав почти 60% голосов

НИКОСИЯ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис после подсчета 100% бюллетеней победил во втором туре президентских выборов, набрав 55,99% голосов. Соперник Анастасиадиса Ставрос Малас, поддерживаемый Прогрессивной партией трудового народа Кипра ("АКЭЛ") - основной оппозиционной партией острова, сумел получить только 44,01% голосов избирателей. Примечательно, что эта же пара политиков боролась за пост главы государства во втором туре предыдущих президентских выборов в 2013 году, на которых победил Анастасиадис, набрав 57,47% голосов.

Второй тур президентских выборов почти повторил историю предыдущих выборов главы государства в 2013 году, когда Анастасиадису также удалось с существенным перевесом опередить Маласа во втором туре президентской гонки. Вместе с тем результаты голосования демонстрируют незначительную потерю (на 1,5 процентных пункта) популярности действующего главы Республики Кипр. Как отмечают местные эксперты, несмотря на несущественное снижение уровня поддержки Анастасиадиса, результаты голосования демонстрируют в целом положительное отношение избирателей к кандидатуре действующего главы государства.

Никос Анастасиадис второй раз подряд занимает пост президента Республики Кипр. Срок его полномочий продлится с 2018 по 2023 год.

Реакция на победу

Кипрские политические деятели уже поздравили нового главу государства с победой на очередных президентских выборах.

"Народ выразил свое мнение, и его решение необходимо соблюдать. Я хотел бы пожелать ему [Анастасиадису] хорошей будущей работы и проявить заботу о Кипре", - заявил оппонент Анастасиадиса во втором туре выборов Ставрос Малас.

С победой Анастасиадиса также поздравил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "От имени Европейской комиссии и от меня лично я хотел бы передать вам мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Республики Кипр", - отметил руководитель Еврокомиссии в поздравительной телеграмме.

Свои поздравительные телеграммы также уже направили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, президент Греции Прокопис Павлопулос и премьер-министр Ливана Саад Харири.

Вместе с тем незначительная часть кипрских политиков негативно отреагировала на переизбрание Анастасиадиса. "Анастасиадис - не победитель на выборах. Малас - проигравший на этих выборах", - заявила заместитель руководителя партии Движение за социал-демократию Мария Василиаду.

Как отметили в кипрском избиркоме и местной полиции, выборы прошли без серьезных инцидентов. По всем жалобам, предоставленным в правоохранительные органы, были проведены проверки. Признаков нарушения действующего законодательства не обнаружено.

Снижение явки

По данным Избиркома, во втором туре президентских выборов 2018 года проголосовали более 73% избирателей, в то время как на предыдущих выборах в 2013 году этот показатель составил свыше 80%. Как отмечают местные эксперты, несмотря на то, что падение уровня явки населения на выборы не стало неожиданностью, подобное снижение интереса киприотов к выборному процессу говорит о необходимости применения мер по повышению его популярности среди населения, в особенности молодежи.

На территории Республики Кипр проживает большая русскоязычная община, которая, по некоторым данным, насчитывает порядка 40 тыс. человек. Некоторые из них уже получили право голосовать на местных выборах, что также учитывается местными политологами при прогнозировании результатов выборов. Стоит также отметить, что Республика Кипр занимает одно из первых мест по объему прямых инвестиций в РФ.

Объединение острова

В победной речи Анастасиадис пообещал продолжить попытки по объединению острова, сообщает газета Cyprus Mail. "Основной вызов, с которым мы сталкиваемся - объединение нашей страны. Я продолжу работать с той же решимостью в стремлении достичь нашей общей цели - прекращения оккупации и воссоединения нашего государства", - заявил Анастасиадис.