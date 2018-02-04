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Семь человек погибли при обстрелах турецких городов на границе с Сирией

Международная панорама
4 февраля, 22:42 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 4, февраля. /ТАСС

Ранения получили 113 человек, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

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АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Семь человек погибли, свыше 110 были ранены при ракетных обстрелах турецких городов в провинциях Хатай и Килис на границе с сирийским районом Африн, где ВС Турции проводят операцию "Оливковая ветвь" против курдов из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Об этом, как сообщила газета Yeni Safak, заявил в воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

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"К настоящему моменту по провинции Хатай было выпущено 60 ракет, по провинции Килис - 34. В результате обстрелов погибли семь гражданских лиц, еще 113 получили ранения", - сказал он.

В последнее время участились попадания ракет и минометных снарядов на турецкую территорию со стороны Сирии. Это связывают в том числе с начатой Анкарой 20 января операцией "Оливковая ветвь" против ряда курдских формирований, признанных Турцией террористическими, в Африне на севере Сирии.

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