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Президентские и парламентские выборы в Коста-Рике проходят без инцидентов

Международная панорама
4 февраля, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

В выборах могут принять участие свыше 3,3 млн человек

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ТАСС, 4 февраля. Голосование на всеобщих выборах в Коста-Рике в воскресенье проходит в спокойной обстановке. Об этом сообщил в своем Twitter Верховный избирательный трибунал (ВИТ) центральноамериканской республики.

"Страна голосует в мире и спокойствии", - сказал глава ВИТ Луис Собрадо.

В выборах могут принять участие более 3,3 млн избирателей. Основные претенденты на высший государственный пост - Фабрисио Альварадо, Антонио Альварес Десанти и Карлос Альварадо - уже побывали на участках для голосования в сопровождении своих сторонников и близких.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен будет заручиться поддержкой более 40% проголосовавших. В противном случае 1 апреля состоится второй тур, по итогам которого и станет известно имя нового главы государства. Его проведение весьма вероятно, так как всего за четыре дня до выборов порядка 36% избирателей не определились со своими предпочтениями.

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