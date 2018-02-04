Президентские и парламентские выборы в Коста-Рике проходят без инцидентов

ТАСС, 4 февраля. Голосование на всеобщих выборах в Коста-Рике в воскресенье проходит в спокойной обстановке. Об этом сообщил в своем Twitter Верховный избирательный трибунал (ВИТ) центральноамериканской республики.

"Страна голосует в мире и спокойствии", - сказал глава ВИТ Луис Собрадо.

#EleccionesCR

Luis A. Sobrado: "Es el momento de votar ya. El país está votando en paz y tranquilidad. Sólo tenemos que tomar unos minutos" pic.twitter.com/4C815iYYt6 — TSE (@TSECostaRica) 4 February 2018

В выборах могут принять участие более 3,3 млн избирателей. Основные претенденты на высший государственный пост - Фабрисио Альварадо, Антонио Альварес Десанти и Карлос Альварадо - уже побывали на участках для голосования в сопровождении своих сторонников и близких.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен будет заручиться поддержкой более 40% проголосовавших. В противном случае 1 апреля состоится второй тур, по итогам которого и станет известно имя нового главы государства. Его проведение весьма вероятно, так как всего за четыре дня до выборов порядка 36% избирателей не определились со своими предпочтениями.