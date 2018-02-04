FT: британские спецслужбы в 2017 году отразили 54 млн кибератак

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании в прошлом году отразили 54 млн кибератак и способствовали удалению 120 тыс. ложных интернет-сайтов. Об этом сообщила в воскресенье газета Financial Times, получившая доступ к докладу Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), который входит в состав спецслужбы Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ).

В документе, который будет обнародован в понедельник, утверждается, что удаление сайтов и отражение кибератак велось с помощью защитной системы Great British Firewall, предусматривающей внедрение в компьютерную сеть программного элемента, осуществляющего фильтрацию сетевого трафика. Разработанная NCSC программа активной защиты позволила по сравнению с данными на июль 2016 года сократить на 2% количество глобальных фишинговых и вирусных атак, предпринимаемых в Соединенном Королевстве.

В докладе также указывается, что подавляющее большинство подобных преступлений совершается не "враждебными государственными субъектами", а группировками, которые намереваются извлечь выгоду из продажи похищенных персональных данных или получения незаконного доступа к банковским счетам. По приведенным в документе словам технического директора NCSC Иэна Леви, сегодня уже "нереалистично думать, что можно победить киберпреступность". Однако создать ей максимально возможные проблемы NCSC будет всячески стремиться, в том числе добиваться, чтобы этот вид криминальной деятельности стал нерентабельным и слишком рискованным.