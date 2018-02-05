В Бельгии начинается суд над парижским террористом Абдесламом

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Процесс против главного обвиняемого в парижских терактах 2015 года Салаха Абдеслама, которого в Бельгии должны судить за участие в перестрелке с полицией при попытке задержания в 2016 году, начинается в понедельник в Брюсселе. Изначально первое заседание было намечено на 18 декабря 2017 года, однако за несколько дней до этой даты суд объявил о его переносе.

Абдеслама на заседания будут доставлять на полицейском вертолете из Франции, где он находится в заключении. Кроме того, как сообщили в пресс-службе суда первой инстанции, в здании Дворца правосудия и вокруг него будут действовать "чрезвычайные меры безопасности". В самом же зале заседания установят две камеры, что позволит журналистам следить за процессом из другой комнаты.

Теракты в Париже и его пригороде были совершены 13 ноября 2015 года. Почти одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале "Батаклан", где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

Абдеслам был одним из семи террористов, однако его пояс смертника либо не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие. С момента совершения терактов до ареста в марте следующего года боевик скрывался у своих друзей из мигрантского сообщества в Брюсселе.

В марте 2016 года полиция обнаружила его убежище в бельгийской столице. При штурме квартиры стражи порядка столкнулись с вооруженным сопротивлением: находившиеся там три члена террористической группировки отстреливались из автоматов. Одного из них сотрудники правоохранительных органов сумели ликвидировать, однако двоим, включая Абдеслама и его пособника, удалось скрыться. Через три дня полиция вновь нашла и смогла схватить Абдеслама.

Этот арест подтолкнул остальных членов бельгийской террористической ячейки, связанной с экстремистской организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), к тому, чтобы поспешно закончить подготовку и предпринять еще одну крупную вылазку. В результате совершенных 22 марта 2016 года в аэропорту и метро Брюсселя терактов погиб 31 человек, около 200 получили ранения. В ходе следствия Абдеслам отрицал, что применял оружие против полицейских.