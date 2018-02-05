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Избирком Венесуэлы назовет дату президентских выборов 5 февраля

Международная панорама
5 февраля, 1:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Глава южноамериканского государства Николас Мадуро ранее заявил, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" страны

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Ariana Cubillos

ТАСС, 5 февраля. Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы объявит дату проведения президентских выборов в стране уже в понедельник. Об этом заявил в воскресенье глава южноамериканского государства Николас Мадуро.

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"Я получил информацию, что завтра (5 февраля - прим. ТАСС) НИС назовет дату президентских выборов, и мы пойдем на них с оппозицией или без нее", - цитирует Мадуро Венесуэльское агентство новостей. Ранее он говорил, что в случае своей победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" Боливарианской Республики.

В январе Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что президентские выборы должны состояться до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что они пройдут в конце второго полугодия.

На проведенных 10 декабря 2017 года выборах социалисты победили почти в 300 из 335 муниципалитетов Венесуэлы. По итогам губернаторских выборов в октябре они обошли соперников в 18 регионах из 23, а позднее победили на повторном голосовании в штате Сулия.

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