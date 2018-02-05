Эквадорцы поддержали идею об ограничении права президента на переизбрание

ТАСС, 5 февраля. Жители Эквадора поддержали на референдуме инициативу об отмене нормы, разрешающей переизбираться на любой государственный пост, в том числе президентский, неограниченное количество раз. Об этом свидетельствуют первые предварительные итоги, обнародованные в воскресенье Национальным избирательным советом после обработки 5,33% бюллетеней.

Так, за инициативу проголосовали 67,64% избирателей, против - 32,36%. По данным эквадорского телеканала Televicentro, речь идет о явной тенденции в поддержку выдвинутого предложения, однако в процессе подсчета она может измениться. Явка составила не менее 74,8%.

Голосующим предлагалось ответить на семь различных вопросов, предполагающих внесение поправок в основной закон. Один из них звучал следующим образом: "<...> Согласны ли вы внести поправку в конституцию Республики Эквадор с тем, чтобы все представители власти могли повторно переизбираться на один и тот же пост не более одного раза <...>, и отменить норму о возможности неограниченного переизбрания, которая была принята как поправка к конституции Национальной ассамблеей 3 декабря 2015 года?"

Эквадорский лидер Ленин Морено, который является инициатором плебисцита, неоднократно объяснял свое стремление ограничить количество переизбраний необходимостью законодательно закрепить принцип сменяемости власти. В то же время, по мнению ряда противников действующего правительства, истинная цель данной инициативы состоит в том, чтобы лишить бывшего главу Эквадора Рафаэля Корреа возможности вновь претендовать на эту должность. Если итоги референдума подтвердятся после обработки 100% бюллетеней, это будет означать, что указанный политик потеряет право баллотироваться на высший пост.

Морено возглавил Эквадор по итогам прошедшего в апреле 2017 года второго тура президентских выборов. Он считался преемником Корреа, который занимал высший государственный пост с 2007 по 2017 год. Однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками резко испортились.