Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эквадорцы поддержали идею об ограничении права президента на переизбрание

Международная панорама
5 февраля, 2:49 дата обновления: 5 февраля, 3:26 UTC+3

Инициативу поддержали 67,64% избирателей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Dolores Ochoa

ТАСС, 5 февраля. Жители Эквадора поддержали на референдуме инициативу об отмене нормы, разрешающей переизбираться на любой государственный пост, в том числе президентский, неограниченное количество раз. Об этом свидетельствуют первые предварительные итоги, обнародованные в воскресенье Национальным избирательным советом после обработки 5,33% бюллетеней.

Так, за инициативу проголосовали 67,64% избирателей, против - 32,36%. По данным эквадорского телеканала Televicentro, речь идет о явной тенденции в поддержку выдвинутого предложения, однако в процессе подсчета она может измениться. Явка составила не менее 74,8%.

Смотрите также

В Эквадоре начался подсчет голосов на референдуме о неограниченном переизбрании президента

И. о. вице-президента Эквадора избрана на этот пост на постоянной основе

Экс-глава МИД Эквадора покинул должность постпреда в Женеве из-за несогласия с президентом

Голосующим предлагалось ответить на семь различных вопросов, предполагающих внесение поправок в основной закон. Один из них звучал следующим образом: "<...> Согласны ли вы внести поправку в конституцию Республики Эквадор с тем, чтобы все представители власти могли повторно переизбираться на один и тот же пост не более одного раза <...>, и отменить норму о возможности неограниченного переизбрания, которая была принята как поправка к конституции Национальной ассамблеей 3 декабря 2015 года?" 

Эквадорский лидер Ленин Морено, который является инициатором плебисцита, неоднократно объяснял свое стремление ограничить количество переизбраний необходимостью законодательно закрепить принцип сменяемости власти. В то же время, по мнению ряда противников действующего правительства, истинная цель данной инициативы состоит в том, чтобы лишить бывшего главу Эквадора Рафаэля Корреа возможности вновь претендовать на эту должность. Если итоги референдума подтвердятся после обработки 100% бюллетеней, это будет означать, что указанный политик потеряет право баллотироваться на высший пост.

Морено возглавил Эквадор по итогам прошедшего в апреле 2017 года второго тура президентских выборов. Он считался преемником Корреа, который занимал высший государственный пост с 2007 по 2017 год. Однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками резко испортились.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Морено, Ленин
Страны
Эквадор
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама