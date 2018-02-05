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В Коста-Рике завершилось голосование на всеобщих выборах

Международная панорама
5 февраля, 3:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Ожидается, что первые результаты станут известны спустя несколько часов после закрытия участков

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ТАСС, 5 февраля. Голосование на президентских и парламентских выборах в Коста-Рике в воскресенье подошло к концу. Участки, на которых избиратели в течение 12 часов могли исполнить свой гражданский долг, в 18:00 по местному времени (03:00 понедельника мск) закрылись на всей территории республики.

Сведений о каких-либо происшествиях, которые могли бы омрачить ход выборов, не поступало. По данным Верховного избирательного трибунала, страна "голосовала в мире и спокойствии". Ожидается, что первые результаты народного волеизъявления станут известны спустя несколько часов после закрытия участков.

Фаворит президентской гонки, кандидат от партии "Национальное возрождение" Фабрисио Альварадо выразил уверенность в том, что он сможет достичь высокого результата. "Мы упорно работаем над тем, чтобы победить, и как минимум мы увидимся во втором туре", - цитирует политика электронная версия газеты Diario Extra.

Для победы в первом туре одному из 13 претендентов на высший государственный пост необходимо заручиться поддержкой как минимум 40% проголосовавших. В противном случае 1 апреля в стране пройдет второй тур, по итогам которого и станет известно имя нового президента.

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