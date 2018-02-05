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В Иране обвиняемого в шпионаже в пользу США приговорили к тюремному заключению

Международная панорама
5 февраля, 3:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Генпрокурор Тегерана сообщил, что "шпион девять раз встречался с американскими разведчиками для передачи США и европейской стране информации по иранским ядерным вопросам"

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ТАСС, 5 февраля. Суд в Иране приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу США и "европейской страны" к шести годам тюремного заключения. Об этом сообщило в воскресенье агентство Mehr.

"Шпион, который девять раз встречался с американскими разведчиками для передачи США и европейской стране информации по иранским ядерным вопросам, был приговорен к шести годам тюрьмы и конфискации всех денежных средств, полученных от шпионажа", - цитирует агентство заявление генерального прокурора Тегерана Аббаса Джафари Даталабади.

В публикации агентства не уточняется, о каком европейском государстве идет речь.

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