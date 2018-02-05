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Япония поддержала новую ядерную доктрину США

Международная панорама
5 февраля, 4:42 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 5, февраля. /ТАСС

Глава МИД Таро Коно подчеркнул, что Токио отказался от обладания ядерным оружием, потому высоко оценивает пересмотр документа, предусматривающий расширение возможностей по защите союзников

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ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Япония не имеет потенциала для нанесения удара по КНДР в случае агрессии, отказалась от обладания ядерным оружием и поэтому высоко оценивает новую ядерную доктрину США, подтверждающую обязательства Вашингтона по защите союзников. Об этом заявил в понедельник на слушаниях в бюджетной комиссии парламента глава японского МИД Таро Коно.

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"Япония, если подвергнется агрессии, не имеет возможности нанести удар по Северной Корее обычными вооружениями, а от ядерного потенциала наша страна отказывается в качестве одной из основ национальной политики, - заявил министр. - В то же время международная ситуация существенно ухудшилась в последние годы, наша страна стоит перед лицом резко возросшей ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Правительство Японии в силу этого высоко оценивает последний пересмотр ядерной доктрины США, предусматривающий расширение возможностей по защите союзников".

Пентагон 2 февраля обнародовал обновленную ядерную доктрину. В ней, в частности, отмечается, что США распространяют свои обязательства на более чем 30 государств. Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Руд, комментируя новую ядерную доктрину, отметил, что опасения Вашингтона по поводу ядерного потенциала КНДР перестали быть гипотетическими и перешли в практическую площадь.

Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году. Комментируя новую стратегию, Трамп заявил, что она направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. В то же время в Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.

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Персоны
Коно, Таро
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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