Фабрисио Альварадо лидирует по итогам президентских выборов в Коста-Рике

ТАСС, 5 февраля. Кандидат от партии "Национальное возрождение" Фабрисио Альварадо опережает конкурентов по итогам воскресных президентских выборов в Коста-Рике. Об этом сообщил Верховный избирательный трибунал центральноамериканской республики.

После обработки 11% поданных бюллетеней Фабрисио Альварадо набирает 26%, Антонио Альварес Десанти, кандидат от партии "Национальное освобождение - 22,6%, Карлос Альварадо, представляющий правящую партию "Гражданское действие" - 16,07%.

Явка на выборы составила 60,73%. К участию в голосовании были приглашены порядка 3,3 млн избирателей.

В том случае, если ни один из претендентов на высший государственный пост не наберет 40% голосов, необходимых для победы, 1 апреля пройдет второй тур. В нем примут участие два кандидата, за которых в первом туре проголосовало наибольшее число избирателей.