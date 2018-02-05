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Как мир отреагировал на новую ядерную доктрину США

Международная панорама
5 февраля, 18:00 UTC+3

Новая доктрина не исключает ядерного ответа Вашингтона даже на неядерный удар по самим США, их союзникам и партнерам

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Susan Walsh

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает обновлять стратегические доктринальные документы. В декабре была представлена новая Стратегия национальной безопасности, в январе — Стратегия национальной обороны. Наконец, 2 февраля был опубликован новый Обзор ядерной политики — Nuclear Posture Review. Какую реакцию вызвала ядерная доктрина в России, Китае, Германии, Иране и Японии — в материале ТАСС.

"Справиться с вызовами"

По словам Дональда Трампа, в то время как США пытались "снизить роль и арсенал ядерного оружия", а также "воздерживались от крайне необходимой модернизации" такого оружия, другие страны наращивали свой потенциал и развивали новые ядерные возможности, "чтобы угрожать другим народам".

"Ядерная доктрина 2018 года направлена на то, чтобы справиться с этими вызовами", — заверил президент.

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Новый Обзор ядерной политики рассматривает военную стратегию России как предусматривающую "ядерную эскалацию". При этом в нем говорится, что Вашингтон не желает "относиться как к противнику ни к России, ни к Китаю", а Москва имеет перед Вашингтоном "значительные преимущества" в сфере производства стратегического и тактического ядерного оружия.

По мнению американской стороны, Россия также "отвергает усилия США", направленные на дальнейшее сокращение наступательных вооружений. Последний договор, заключенный между Вашингтоном и Москвой, — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) 2011 года — предполагает сокращение ядерных арсеналов до 700 развернутых носителей и 1550 боезарядов на них. Но срок выполнения обязательств по СНВ-3 истек 5 февраля текущего года, а срок действия договора истечет уже через три года.

"Существенные неядерные стратегические нападения", как говорится в документе, могут привести к ответному ядерному удару со стороны США. Причем в понятие "неядерного нападения" входят даже кибератаки.

Наконец, доктрина предполагает увеличение расходов на ядерный арсенал более чем в два раза в ближайшие десять с лишним лет, рекомендует частично уменьшить мощность ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и разработать ядерные крылатые ракеты морского базирования.

Москва, Пекин, Токио

"Я уверен, что они не отреагируют положительно", — ответил заместитель помощника министра обороны по вопросам ядерной и противоракетной обороны Роберт Суфер на вопрос журналистов о том, как на новую доктрину отреагируют в Москве.

Суфер оказался прав. В МИД РФ заявили, что доктрина вызывает озабоченность и разочарование. А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Обзор ядерной политики "выглядит попыткой оправдать некими угрозами Америке со всех сторон собственную возрастающую агрессивность США и их намерение серьезно вложиться в модернизацию ядерного потенциала".

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В Китае же призвали Вашингтон отказаться от мышления времен холодной войны и заявили, что в новой доктрине "приведены спекулятивные рассуждения о планах развития Китая, а также присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе".

В Токио тем временем поддержали новую американскую доктрину. "Правительство Японии... высоко оценивает последний пересмотр ядерной доктрины США, предусматривающий расширение возможностей по защите союзников", — заявил глава японского МИД Таро Коно.

Однако с оценкой министра не согласились те, кто пережил атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. По их мнению, снижение мощности ядерных боезарядов приведет к снижению "ядерного порога", и таким образом новая стратегия повышает опасность войны с применением ядерного оружия.

Берлин и Тегеран

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отметил, что "за развитием новых видов ядерного оружия следует наблюдать с тревогой".

"Решение администрации США по новому тактическому ядерному оружию показывает, что спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена. Как и во времена холодной войны, для нас в Европе это представляет особую угрозу. Именно поэтому мы как раз сейчас должны содействовать новым инициативам по разоружению и в области контроля над вооружениями", — сказал Габриэль.

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Пожалуй, самая негативная оценка стратегии Вашингтона последовала из Ирана. "Ядерная доктрина США демонстрирует большую зависимость от ядерного оружия вопреки Договору о его нераспространении, это приближает человечество к уничтожению. Неудивительно, что [стрелки] часов Судного дня в самом опасном положении с 1953 года," — написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Зариф имел в виду символические часы, впервые появившиеся на обложке американского журнала Bulletin of Atomic Scientists. В январе стрелки часов передвинули на 30 секунд вперед — до 23 часов 58 минут. К "ядерной" полуночи мир был так близок лишь в разгар холодной войны.

Александр Мосесов

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