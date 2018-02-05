Власти Кейптауна на один месяц отодвинули день начала перебоев с водоснабжением

ТАСС, 5 февраля. Ориентировочная дата наступления "дня зеро", как окрестили дату обнуления запасов питьевой воды из-за небывалой засухи в Кейптауне - втором по величине городе ЮАР с населением в 4 млн человек, перенесена с 16 апреля на 11 мая. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

При этом, администрация города призывает жителей ограничивать себя в потреблении воды, чтобы постараться избежать истощения ее запасов. "Жители Кейптауна должны продолжить сокращать потребление [воды], если мы хотим избежать "дня зеро". Поэтому всем жителям Кейптауна следует продолжить ограничивать потребление воды до 50 литров на человека в день, чтобы помочь растянуть наши сокращающиеся ресурсы", - приводит агентство слова заместителя мэра Альдермана Иана Нилсона.

Для жителей мегаполиса "день зеро" будет означать, что единственная возможность получить питьевую воду - прийти к одному из 200 уже определенных пунктов выдачи, где на каждого запланирована выдача 25 литров живительной влаги в сутки. Ее поступление обеспечат артезианские колодцы. Власти выделили подразделения армии и полиции для размещения у этих пунктов с целью обеспечить порядок.

Мэр Кейптауна Патриша де Лил ранее официально заявила, что ситуация с обеспечением водой в городе прошла момент невозврата и теперь полное истощение ее запасов - вопрос только времени. Положение могут исправить лишь неожиданные осадки, на которые вряд ли приходится рассчитывать, учитывая их привычное "расписание". Город, равно как и провинция Западный Кейп, уже три года испытывает небывалую засуху, когда осадков практически не выпадает даже в сезон дождей. Водохранилища вокруг Кейптауна либо пересохли, либо уровень накопленной влаги в них опустился примерно до 25%, когда осуществлять забор оттуда опасно, там может быть слишком много вредных веществ.

С прошлого года был введен и поступательно снижается лимит потребления воды в мегаполисе. С 1 февраля текущего года он уменьшен с 87 до 50 литров в сутки. Вводятся карательные тарифы для потребителей, превышающих введенные нормы.