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Трамп опасается утечки конфиденциальной информации из Конгресса по вине демократов

Международная панорама
5 февраля, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

По мнению американского президента, в ней может быть виновен старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф

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ТАСС, 5 февраля. Президент США Дональд Трамп назвал конгрессмена Адама Шиффа "одним из самых больших лжецов" в Вашингтоне, который ради своих личных карьерных интересов готов допустить утечку конфиденциальной информации. Об этом руководитель Белого дома написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Адам Шифф... является одним из самых больших лжецов и источников [утечки информации] в Вашингтоне, - говорится в сообщении президента. - Он допускает [возможность] утечки конфиденциальной информации, представленной на закрытых слушаниях [в Конгрессе США]. [Его] необходимо остановить!"

Старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф (от штата Калифорния) не раз выступал с критикой в адрес Трампа и его администрации. В минувшее воскресенье он заявил, что обнародованная на прошлой неделе с одобрения спецкомитета служебная записка о неправомерных действиях ФБР при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году не только не снимает с Трампа подозрения в сговоре с Москвой для его победы на выборах, но еще и усиливает их.

Он также предложил представить "ответ демократов" на публикацию упомянутой служебной записки с подкреплением их доводов "некими сведениями". В последнем Трамп усмотрел готовность Шиффа предать огласке закрытые сведения.

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