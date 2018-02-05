Трамп опасается утечки конфиденциальной информации из Конгресса по вине демократов

ТАСС, 5 февраля. Президент США Дональд Трамп назвал конгрессмена Адама Шиффа "одним из самых больших лжецов" в Вашингтоне, который ради своих личных карьерных интересов готов допустить утечку конфиденциальной информации. Об этом руководитель Белого дома написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Адам Шифф... является одним из самых больших лжецов и источников [утечки информации] в Вашингтоне, - говорится в сообщении президента. - Он допускает [возможность] утечки конфиденциальной информации, представленной на закрытых слушаниях [в Конгрессе США]. [Его] необходимо остановить!"

Little Adam Schiff, who is desperate to run for higher office, is one of the biggest liars and leakers in Washington, right up there with Comey, Warner, Brennan and Clapper! Adam leaves closed committee hearings to illegally leak confidential information. Must be stopped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 February 2018

Старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф (от штата Калифорния) не раз выступал с критикой в адрес Трампа и его администрации. В минувшее воскресенье он заявил, что обнародованная на прошлой неделе с одобрения спецкомитета служебная записка о неправомерных действиях ФБР при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году не только не снимает с Трампа подозрения в сговоре с Москвой для его победы на выборах, но еще и усиливает их.

Он также предложил представить "ответ демократов" на публикацию упомянутой служебной записки с подкреплением их доводов "некими сведениями". В последнем Трамп усмотрел готовность Шиффа предать огласке закрытые сведения.