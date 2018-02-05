Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту поездки немецких депутатов в Крым

Международная панорама
5 февраля, 17:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, февраля. /ТАСС

По мнению ведомства, политики нарушили порядок въезда на полуостров

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украинская прокуратура открыла уголовное дело и начала расследование по факту посещения немецкими депутатами Крыма. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

Смотрите также

Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму

В кабмине ФРГ критически отнеслись к поездке немецких депутатов в Крым

Делегация депутатов из ФРГ планирует наладить с Крымом обмен школьниками

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства утверждают, что немецкие граждане, кроме нарушения порядка въезда и выезда в Крым, "планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной".

3 февраля, как сообщил корреспондент ТАСС председатель региональной национально-культурной автономии немцев Юрий Гемпель, в Крым прибыла делегация из девяти депутатов трех земельных парламентов Германии - Северного Рейна - Вестфалии, Берлина, Баден-Вюртемберга. Парламентарии от партии "Альтернатива для Германии" (Alternative fuer Deutschland, третья по величине партия в Бундестаге), планируют обсудить вопросы снятия западных санкций и признания полуострова российским. В понедельник зарубежные гости посетили "Артек", где пообщались с отдыхающими детьми и руководством международного центра. Немецкая делегация пробудет в Крыму до 9 февраля.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама