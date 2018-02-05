Прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту поездки немецких депутатов в Крым

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украинская прокуратура открыла уголовное дело и начала расследование по факту посещения немецкими депутатами Крыма. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства утверждают, что немецкие граждане, кроме нарушения порядка въезда и выезда в Крым, "планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной".

3 февраля, как сообщил корреспондент ТАСС председатель региональной национально-культурной автономии немцев Юрий Гемпель, в Крым прибыла делегация из девяти депутатов трех земельных парламентов Германии - Северного Рейна - Вестфалии, Берлина, Баден-Вюртемберга. Парламентарии от партии "Альтернатива для Германии" (Alternative fuer Deutschland, третья по величине партия в Бундестаге), планируют обсудить вопросы снятия западных санкций и признания полуострова российским. В понедельник зарубежные гости посетили "Артек", где пообщались с отдыхающими детьми и руководством международного центра. Немецкая делегация пробудет в Крыму до 9 февраля.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.