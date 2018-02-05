Защита Младича потребовала от международного трибунала отменить приговор генералу

ГААГА, 5 февраля. /ТАСС/. Защита бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича обратилась в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) с требованием отменить вынесенный в ноябре 2017 года генералу обвинительный приговор. Об этом свидетельствуют документы, распространенные в понедельник пресс-службой МОМУТ.

В ходатайстве, в частности, подчеркивается, что состояние здоровья Младича за 2013-2017 годы значительно ухудшилось и что на данный момент в дополнение к ряду проблем у него наблюдаются легкие когнитивные нарушения и деменция легкой степени. Данные заболевания, которые не были диагностированы в следственном изоляторе ООН в Гааге и не лечились должным образом, по убеждению защиты, не позволяли обвиняемому осмысленно участвовать в судебном процессе. С учетом этого адвокаты потребовали от МОМУТ "отменить вынесенный приговор и воздержаться от дальнейшего рассмотрения дела до тех пор, пока состояние здоровья Младича не стабилизируется и пока не будет установлена его способность полноценно принимать участие в рассмотрении дела".

В отдельном документе защита также обратилась к МОМУТ с требованием расследовать деятельность официальных лиц следственного изолятора ООН и медицинского персонала, в частности доктора Паулюса Фальке, по подозрению в неуважении к суду. По мнению адвокатов, эти лица препятствовали доступу защиты к медицинским документам, свидетельствующим об истинном тяжелом состоянии здоровья Младича, не обеспечивали должного медицинского ухода и предотвращали осмотр генерала независимыми докторами.

Бывший командующий армией боснийских сербов 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Генерал скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Апелляция по делу должна быть подана до 22 марта 2018 года, причем уже в другую инстанцию - МОМУТ, созданный СБ ООН специально для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся в конце 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся в конце 2015 года).