Прокуратура Бельгии потребовала 20 лет лишения свободы для парижского террориста Абдеслама

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Бельгии требует наказание в виде 20 лет лишения свободы для главного обвиняемого в парижских терактах 2015 года Салаха Абдеслама, судебный процесс над которым начался в понедельник утром в Брюсселе. В бельгийской столице его судят за участие в перестрелке с полицией при попытке задержания в 2016 году.

Как отметила представитель федеральной прокуратуры Кэтлин Грожан, "это максимальное наказание за попытку убийства полицейских". "Это чудо, что тогда никто не погиб", - сказала она, подчеркнув, что полицейские в тот момент рисковали своей жизнью.

Первое заседание

Судебный процесс над Абдесламом должен был начаться 18 декабря минувшего года, однако за несколько дней до этой даты суд объявил о его переносе на 5 февраля. И в понедельник обвиняемого на полицейском вертолете доставили в Брюссель из Франции, где он находится в заключении. В здании брюссельского Дворца правосудия и вокруг него применены чрезвычайные меры безопасности.

В самом зале заседания установлены две камеры, которые позволяют десяткам журналистов следить за процессом из другой комнаты.

Первое заседание прошло при молчании Абдеслама, который отказался от дачи показаний. Судья попросил его встать с места и ответить на несколько вопросов относительно своей личности, однако тот отказался это делать. "Нет, я не хочу отвечать, ни на один вопрос", - сказал он, не вставая с места.

Абдеслам заявил, что "не спал и устал". На вопрос судьи о том, зачем же он тогда решил присутствовать на судебном заседании, обвиняемый ответил: "Меня попросили прийти, и я пришел. Идет процесс, и я его участник. Я здесь, потому что меня обвиняют".

По словам Абдеслама, он хранит молчание, так как "это единственное право, которое осталось". "Мое молчание не означает, что я преступник. Это моя защита, я защищаюсь, храня молчание", - сказал он.

Абдеслам заявил, что хочет, чтобы суд основывался на доказательствах, "а не действовал в угоду общественному интересу и СМИ". "Я утверждаю, что мусульман судят и обращаются с ними самым плохим образом. Нет презумпции невиновности", - добавил обвиняемый.

Теракты в Париже и Брюсселе

Теракты в Париже и его пригороде были совершены 13 ноября 2015 года. Почти одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале Le Bataclan, где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

Абдеслам был одним из семи террористов, однако его пояс смертника либо не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие. С момента совершения терактов до ареста в марте следующего года боевик скрывался у своих друзей из мигрантского сообщества в Брюсселе.

В марте 2016 года полиция обнаружила его убежище в бельгийской столице. При штурме квартиры стражи порядка столкнулись с вооруженным сопротивлением: находившиеся там три члена террористической группировки отстреливались из автоматов. Одного из них сотрудники правоохранительных органов сумели ликвидировать, однако двоим, включая Абдеслама, удалось скрыться. Через три дня полиция вновь нашла и смогла схватить Абдеслама.

Этот арест подтолкнул остальных членов бельгийской террористической ячейки, связанной с экстремистской организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), к тому, чтобы поспешно закончить подготовку и предпринять еще одну крупную вылазку. В результате совершенных 22 марта 2016 года в аэропорту и метро Брюсселя терактов погиб 31 человек, около 200 получили ранения. В ходе следствия Абдеслам отрицал, что применял оружие против полицейских.