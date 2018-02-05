Отношения ЕС с РФ и США станут одной из главных тем мюнхенской конференции

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие стран Европейского союза с Москвой и Вашингтоном станет одной из центральных тем предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в форуме примут участие около 500 представителей политики и бизнеса со всего мира. Об этом сообщили в понедельник организаторы форума.

"В повестке конференции 2018 года значатся, в особенности будущее и дееспособность Европейского союза, а также его отношения с Россией и США", - говорится в сообщении. Кроме того, участники форума обсудят обстановку на Ближнем Востоке и ситуацию на Корейском полуострове.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля.