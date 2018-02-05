Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отношения ЕС с РФ и США станут одной из главных тем мюнхенской конференции

Международная панорама
5 февраля, 18:30 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, февраля. /ТАСС

На мероприятии обсудят будущее и дееспособность Европейского союза, а также его отношения с Россией и США

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие стран Европейского союза с Москвой и Вашингтоном станет одной из центральных тем предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в форуме примут участие около 500 представителей политики и бизнеса со всего мира. Об этом сообщили в понедельник организаторы форума.

"В повестке конференции 2018 года значатся, в особенности будущее и дееспособность Европейского союза, а также его отношения с Россией и США", - говорится в сообщении. Кроме того, участники форума обсудят обстановку на Ближнем Востоке и ситуацию на Корейском полуострове.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Мюнхенская конференция по безопасности
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама