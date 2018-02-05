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ООН: 3,2 млн иракских беженцев вернулись в свои дома после победы над ИГ

Международная панорама
5 февраля, 22:45 UTC+3 ООН ООН 5, февраля. /ТАСС

По словам Стефана Дюжаррика, большая их часть проживает в провинциях Анбар, Найнава и Салах-эд-Дин

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ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Около 3,2 млн иракцев вернулись в свои дома, которые они покинули из-за боевых действий. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он привел данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), согласно которым темпы возвращения вынужденных переселенцев растут после завершения крупномасштабной военной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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"3,2 миллиона людей вернулись в свои родные края. В январе это число впервые с начала кризиса в декабре 2013 года превысило количество иракских переселенцев, которое в настоящий момент составляет 2,6 миллиона человек", - сказал Дюжаррик.

По его словам, в последние месяцы беженцы возвращались главным образом в провинции Анбар, Найнава и Салах-эд-Дин. На их долю пришлось около 82% возвращенцев.

Боевики ИГ начали масштабную экспансию в Ираке летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город Мосул (административный центр Найнавы) и превратили его в свою "столицу" в стране.

В 2015 году при поддержке контртеррористической коалиции во главе с США иракские военные начали кампанию по освобождению захваченных территорий. В июле 2017 года был возвращен Мосул, к ноябрю боевики были вытеснены из последнего крупного оплота на западе - города Рава. В начале декабря премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончании в стране войны против террористической группировки.

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Персоны
Абади, Хейдар, аль-
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