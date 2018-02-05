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Эстония полностью завершила демаркацию сухопутной границы с Россией

Международная панорама
5 февраля, 23:14 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 5, февраля. /ТАСС

На берегу реки Нарва и на малых островах предварительно размечены места для 144 пограничных столбов, 39 из которых уже установлены

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ТАЛЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Эстония полностью завершила разметку сухопутной границы с Россией, сообщил в понедельник Департамент полиции и погранохраны прибалтийской республики.

"Все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы в Юго-Восточной Эстонии размечены. На конец 2017 года все 567 пограничных столбов установлены", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что весной прошлого года была завершена разметка пограничного режима на Чудском озере и Нарвском водохранилище, где было установлено в общей сложности 176 буйков.

"На берегу реки Нарва и на малых островах предварительно размечены места установки 144 пограничных столбов и установлены 39 пограничных столбов. Работы завершатся в первом полугодии 2018 года", - добавили в ведомстве.

На прошлой неделе глава МВД Эстонии Андрес Анвельт инициировал проведение аудита для выяснения причин резкого удорожания проекта строительства инфраструктуры для охраны эстонско-российской границы. Как указала пресс-служба МВД, в феврале 2015 года правительству Эстонии была представлена предварительная оценка модернизации инфраструктуры восточной границы республики на сумму порядка 79 млн евро. Однако, согласно новым расчетам, представленным в ведомство 1 февраля, эти работы обойдутся в 197 млн евро, то есть почти в два с половиной раза дороже.

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