Эстония полностью завершила демаркацию сухопутной границы с Россией

ТАЛЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Эстония полностью завершила разметку сухопутной границы с Россией, сообщил в понедельник Департамент полиции и погранохраны прибалтийской республики.

"Все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы в Юго-Восточной Эстонии размечены. На конец 2017 года все 567 пограничных столбов установлены", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что весной прошлого года была завершена разметка пограничного режима на Чудском озере и Нарвском водохранилище, где было установлено в общей сложности 176 буйков.

"На берегу реки Нарва и на малых островах предварительно размечены места установки 144 пограничных столбов и установлены 39 пограничных столбов. Работы завершатся в первом полугодии 2018 года", - добавили в ведомстве.

На прошлой неделе глава МВД Эстонии Андрес Анвельт инициировал проведение аудита для выяснения причин резкого удорожания проекта строительства инфраструктуры для охраны эстонско-российской границы. Как указала пресс-служба МВД, в феврале 2015 года правительству Эстонии была представлена предварительная оценка модернизации инфраструктуры восточной границы республики на сумму порядка 79 млн евро. Однако, согласно новым расчетам, представленным в ведомство 1 февраля, эти работы обойдутся в 197 млн евро, то есть почти в два с половиной раза дороже.