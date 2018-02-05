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Музей истории Украины оспорит в суде размещение в Киеве часовни Московского патриархата

Международная панорама
5 февраля, 23:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, февраля. /ТАСС

В министерстве культуры страны постройку назвали "малой архитектурной формой" и "временным сооружением"

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КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры Украины поручило Национальному музею истории Украины обратиться в суд в связи с размещением часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории музея. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство культуры приняло решение о безотлагательном принятии мер по устранению препятствий относительно пользования земельным участком, в частности, путем предъявления соответствующих судебных исков", - сказано в сообщении. В минкультуры назвали часовню "малой архитектурной формой", "временным сооружением", которое незаконно находится на территории музея. "Законные права Национального музея истории Украины как землепользователя нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", - сказано в сообщении.

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Ранее в понедельник пресс-служба генпрокуратуры Украины сообщила, что киевская прокуратура совместно с Национальным музеем истории страны посчитали "незаконной застройкой" часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая находится на территории музея рядом с руинами первого каменного храма Киевской Руси Десятинной церковью.

Украинские радикалы из националистической организации "С14" ("Сич") 25 января 2018 года циркулярной пилой срезали информационный стенд часовни УПЦ МП. По мнению националистов, Московский партриархат незаконно захватил землю "на территории археологических раскопок деревеней десятинной церкви возле Национального музея истории Украины" и построил там часовню.

Той же ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге храма на территории Десятинного монастыря в центре Киева, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата, который находится рядом с Национальным музеем истории. Подозреваемые в поджоге Александр Горбань и Алексей Шемотюк были задержаны и арестованы судом на 60 суток. Однако в понедельник апелляционный суд Киева отпустил Горбаня под личное поручительство одного из радикалов.

Ранее петиция на сайте Киевского горсовета с требованием снести здание УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви, собрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

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