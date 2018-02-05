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Тиллерсон не исключил контактов Пенса с представителями КНДР в ходе визита в Южную Корею

Международная панорама
5 февраля, 23:54 UTC+3

Об этом госсекретарь США заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Перу Кайетаной Альховин Гассани

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ТАСС, 5 февраля. Американская администрация не исключает, что у вице-президента США Майкла Пенса в ходе предстоящего визита в Республику Корея могут состояться контакты с должностными лицами КНДР. Это подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в понедельник в Лиме на совместной с министром иностранных дел Перу Кайетаной Альховин Гассани пресс-конференции. Телетрансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел МИД Перу.

"Что касается поездки вице-президента на Олимпиаду и возможности какой-либо встречи с Северной Кореей, то, думаю, просто посмотрим. Посмотрим, что произойдет", - заявил шеф американской дипломатии.

В связи с этим Тиллерсону был задан дополнительный вопрос, правильно ли будет его слова толковать как то, что он в данном случае не говорит "нет". "Посмотрим. Посмотрим, что произойдет", - повторил в ответ глава внешнеполитического ведомства США.

Как ранее объявила пресс-служба Белого дома, Пенс возглавит делегацию США на торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Кроме того, заместитель главы администрации США в ходе этой зарубежной поездки нанесет визиты в Сеул и Токио. "Пенс поедет на Олимпийские игры в Южной Корее, чтобы усилить [эффект] мощного присутствия США на Корейском полуострове и послать ясный сигнал северокорейскому режиму, свидетельствующий о решимости американской стороны", - заявил заместитель руководителя аппарата вице-президента США Джэррод Эген. По его словам, Пенс намерен подтвердить руководству Японии и Южной Кореи "непоколебимую приверженность" США обороне союзников и их защите "от северокорейской угрозы".

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.

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