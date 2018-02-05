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СМИ: ВМС Румынии потеряли в Черном море свой единственный подводный дрон

Международная панорама
5 февраля, 23:58 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 5, февраля. /ТАСС

Беспилотник оказался утрачен во время научных исследований

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БУХАРЕСТ, 5 февраля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор обратился в понедельник в военную прокуратуру в связи с потерей подводного дрона, принадлежащего вооруженным силам. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"В ходе научных исследований, проводившихся в июне прошлого года в Черном море, платформа была потеряна, а ее поиски в море вместе со специалистами ВМС не имели успеха, - сообщили агентству представители минобороны. - В результате министр Михай Фифор распорядился заявить в бухарестскую Военную прокуратуру".

По их словам, беспилотник SECRIS был построен на подводной платформе, поставленной компанией Ocean Server, и находился в ведении Центра научных исследований для ВМС (CCSFN).

Газета Evenimentul Zilei уточняет, что это был единственный подводный дрон ВМС Румынии.

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