Замглавы МИД РФ и Японии проведут в Токио консультации по проблематике мирного договора

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори проведут во вторник в японской столице третий по счету раунд консультаций по проблематике двусторонних отношений и мирного договора. Как сообщило внешнеполитическое ведомство Японии, одной из тем переговоров также должна стать организация совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

"Планируется провести обсуждение всего спектра японско-российских отношений, а также проблемы мирного договора, включая совместную экономическую деятельность на четырех северных островах", - заявил на пресс-конференции в преддверии консультаций глава МИД Японии Таро Коно. Он также выразил надежду на то, что "встреча пройдет в конструктивном ключе, учитывая предстоящий политический диалог в связи с запланированным на май визитом премьер-министра [Синдзо] Абэ в Россию и возможными переговорами на уровне глав МИД двух стран перед этим".

На прошлой неделе в Японии под председательством Коно прошло пятое заседание Совета по вопросам совместной экономической деятельности в южной части Курильских островов, который был учрежден год назад. По данным японского МИД, на нем обсуждались итоги прошлогодних встреч на различном уровне между представителями РФ и Японии, а также предстоящие консультации заместителей министров иностранных дел. В предыдущий раз они проводились в августе прошлого года в Москве.

На пути к мирному договору

РФ и Япония поддерживают в последние годы интенсивный диалог на всех уровнях, включая регулярные встречи лидеров двух стран. Основой для развития экономического сотрудничества между странами стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы; в него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов. Россия и Япония ведут также консультации по выработке конкретных проектов хозяйственного сотрудничества в южной части Курил.

Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечали японские наблюдатели, они пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагает создать некую "специальную систему" на указанных территориях.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.